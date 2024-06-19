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МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА

МАТЬ ВОЮЮЩЕГО ЗА РОССИЮ БОЙЦА ЛИШАЮТ ГРАЖДАНСТВА

Как можно забирать паспорт России у матери солдата, воюющего за Родину в зоне СВО? Это первый и главный вопрос, который возникает после прочтения истории Татьяны Луценко.

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Комментарии
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Светлана Петрова
что за беспредел снова? хотят выбить для себя лазейки чиновники?
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16 час.
Людмила Феденюк
Почему законы, так по разному в стране соблюдаются?
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16 час.
Андрей Якобюк
в России главное зло идет от чиновников, их поголовье нужно снижать кратно, заодно спрашивать жестко за все, что они делают или не делают
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16 час.

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