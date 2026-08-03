Нью-Йорк впервые в США приостановил согласование крупных дата-центров

Штат на срок до 1 года заморозил рассмотрение части заявок на строительство дата-центров мощностью от 50 МВт, пока готовится экологическая оценка их влияния на энергосистему и окружающую среду14 июля губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (Kathy Hochul) подписала указ Executive Order 62, который приостанавливает рассмотрение незавершённых заявок на получение государственных разрешений для строительства и расширения дата-центров, способных потреблять не менее 50 МВт электроэнергии.