Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о самоуправстве в Новой Москве

В эфире новостного выпуска на телеканале Россия 1 сообщалось, что в одной из деревень Новой Москвы из-за незаконно возведенного забора руководством соседнего СНТ автомобилю скорой помощи не удалось подъехать к дому и оказать помощь мужчине, вследствие чего он скончался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии