Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о самоуправстве в Новой Москве

В эфире новостного выпуска на телеканале Россия 1 сообщалось, что в одной из деревень Новой Москвы из-за незаконно возведенного забора руководством соседнего СНТ автомобилю скорой помощи не удалось подъехать к дому и оказать помощь мужчине, вследствие чего он скончался.