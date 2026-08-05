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Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о самоуправстве в Новой Москве

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о самоуправстве в Новой Москве

В эфире новостного выпуска на телеканале Россия 1 сообщалось, что в одной из деревень Новой Москвы из-за незаконно возведенного забора руководством соседнего СНТ автомобилю скорой помощи не удалось подъехать к дому и оказать помощь мужчине, вследствие чего он скончался.

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