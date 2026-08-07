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Замглавы Пентагона Колби: тактическое ядерное оружие снижает разрушения

По информации Breaking Defense, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби обратил внимание на то, что тактическое ядерное оружие всё чаще воспринимается как инструмент, способный минимизировать разрушения в ходе военных конфликтов.

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