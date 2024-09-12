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Царьград

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ФСБ Челябинска предотвратила утечку секретных данных

ФСБ Челябинска предотвратила утечку секретных данных

Рассказываем, как удалось сохранить государственную тайну. Сотрудники регионального управления ФСБ предотвратили утечку информации, содержащей государственную тайну, в одном из подразделений правоохранительных органов.

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