Что за скандальный остров Эпштейна обсуждают в сети и правда ли там насиловали детей

Американцы Джеффри Эпштейн и его помощница Гислейн Максвел организовывали сексуальные встречи влиятельных людей с детьми Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в США 3 и 4 января опубликовал судебные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна и его подруги Гислейн Максвелл, которые занимались секс-торговлей людьми и устраивали сексуальные встречи влиятельных людей с несовершеннолетними девочками.