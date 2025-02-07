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Изображали переживание: Звезды Голливуда ездили на Украину за миллионы долларов

Изображали переживание: Звезды Голливуда ездили на Украину за миллионы долларов

БлокнотРУ Кто расстроился, когда увидел, как кто-то из любимых голливудских актеров полез в политику и поехал в Киев, дабы «поддержать» режим Зеленского, не переживайте.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
позорище какое....🤮🤮🤮🤮🤮🤮🐽🐀🐷💩🦨
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20 час.
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