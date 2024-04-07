«Двустороннее движение пешеходов»: жители поселка в Краснодаре удивлены благоустройством тротуара

«Двустороннее движение пешеходов»: жители поселка в Краснодаре удивлены благоустройством тротуараЖители поселка Российского в Краснодаре не понимают, зачем посреди нового тротуара на улице Ратной Славы появились фонари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии