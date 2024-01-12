Более 80% компаний требуют от специалистов отзывы с предыдущих мест работы

Ознакомиться с рекомендациями предыдущих работодателей соискателя желают 82% компании страны. Однако только 12% из них готовы запрашивать отзывы о кандидате вне зависимости от уровня должности, на которую он претендуют.
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