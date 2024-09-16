В Госдуму внесут законопроект о наказании за использование дипфейков

Законопроект, которым предлагается сажать за мошенничество с использованием дипфейков на сроки вплоть до шести лет, внесут в Госдуму, документ подготовили председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и глава Комитета Госдуму по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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