Лебедев: ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области, где фиксировали F-16

Удар был нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали истребители F-16. В этом месте прогремел взрыв, сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.
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