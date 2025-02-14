Россия свой ход сделала. И теперь Пентагон возит Киев "лицом по столу"

Именно! Вхождение в состав России.Мы с вами много обещаний слыщали,Договоров подписали,которые потом через пару лет ничего не значат)

Алексей Тан

Да!... ЭТО нам как бы естественно НАВЯЗЫВАЮТ.... И очень многие инородцы, по окраинам, МЕЧТАЮТ войти в СОСТАВ России!... и грязная помесь (западенцы) евреев, поляков и галичан, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ... что мы и слышим постоянно от ЕВРЕЕВ... через того же Трампа!,... -"Что Украина, будет Россией."