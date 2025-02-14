Царьград Dominique A. Pineiro/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Россия сделала ход, обозначив свои условия по заключению мира.
Россия свой ход сделала. И теперь Пентагон возит Киев "лицом по столу"
Комментарии
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Eduard
Именно! Вхождение в состав России.Мы с вами много обещаний слыщали,Договоров подписали,которые потом через пару лет ничего не значат)
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14 час.
Алексей Тан
Да!... ЭТО нам как бы естественно НАВЯЗЫВАЮТ.... И очень многие инородцы, по окраинам, МЕЧТАЮТ войти в СОСТАВ России!... и грязная помесь (западенцы) евреев, поляков и галичан, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ... что мы и слышим постоянно от ЕВРЕЕВ... через того же Трампа!,... -"Что Украина, будет Россией."
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14 час.
alik3456 Джексон
И нам этого не надо.
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9 час.
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