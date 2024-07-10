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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тель-авивский «Маккаби» подписал экс-игрока «Лейкерс» Уэньина Гэбриэла

Контракт с центровым (27 лет, 206 см) заключен по схеме 1+1. Гэбриэл известен по выступлениям за «Лейкерс».

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