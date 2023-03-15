Привет, друзья! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале "Сладкий Персик". Очень рада всех видеть! Сегодня утром я пила кофе с молоком, и мне вдруг стало интересно - кому вообще пришла в голову идея пить молоко? Как люди поняли, что для этого надо подоить корову? И как они могли это сделать?) Я начал читать, кто изобрел доение коров и получил все сливки? Это вопрос, который задавали с незапамятных времен: кто придумал доить коров и получать молоко? Мы не можем однозначно ответить на этот вопрос, но мы можем пошутить над этим! Некоторые говорят, что древние египтяне нашли способ извлекать жидкое золото из своего скота.