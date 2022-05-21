В Алтайском крае полицейские и сельчане спасли пенсионерку, упавшую в расщелину у реки

«Старшему участковому уполномоченному полиции Межмуниципального отдела МВД России «Топчихинский» майору полиции Алексею Белорукову позвонила заведующая пансионатом для пожилых людей из села Володарка и сообщила, что одна из пенсионерок пропала.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в бандитизме и серии других тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в Брянской области
- В Брянской области задержаны участники банды, подозреваемые в совершении тяжких преступлений в прошлые годы
- Полицейские в Московской области ликвидировали нарколабораторию
Свежие комментарии