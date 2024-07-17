В Петербурге прокомментировали ситуацию с раздачей нуждающимся чесночного соуса Heinz

Его отдали жителям МО, которые находятся в трудной жизненной ситуации В начале июля глава муниципального образования (МО) «Горелово» в Красносельском районе Петербурга Дмитрий Иванов провел акцию по раздаче нуждающимся чесночного соуса бренда Heinz.