В этом году «Бессмертный полк» шествовать по улицам не будет

По соображениям безопасности. Для проведения популярной акции предлагается выбрать другие форматы. Шествие «Бессмертного полка» в этом году в России не будет проводиться в очном формате из-за соображений безопасности.
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