В пятницу инвесторы проявят осторожность, но динамика рынка внушает оптимизм

Российский фондовый рынок остается очень волатильным и малопредсказуемым, накануне индекс Мосбиржи сначала опустился до 2908 пунктов на фоне дивидендных гэпов в «Сургутнефтегазе» и «Транснефти», но закрылся уже на отметке 2980,62, показав прирост по итогам дня в +1,13%, РТС вырос на 1,38% - до 1068,51 пункта.