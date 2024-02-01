Сон и справедливость

Приснился под утро сон. Еду я в автобусе, молодой, стройный. Почему молодой и стройный? Молодой, потому что стою на средней ступеньке автобуса, почти прижавшись лицом к стеклу узкого вертикального дверного.
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