«Был сильный удар, потом судно начало тонуть»: 7 человек погибли при морском крушении, 259 спасли

У берегов Северного Кипра продолжают искать пассажиров после крушения парома. Среди них были русскоговорящие Герман Галкин На фото: скорая помощь в порту Кирении после происшествия с катамараном у побережья Северного Кипра (Фото: AP/TASS) 30 августа потерпел крушение пассажирский паром.