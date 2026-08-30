«Был сильный удар, потом судно начало тонуть»: 7 человек погибли при морском крушении, 259 спасли

У берегов Северного Кипра продолжают искать пассажиров после крушения парома. Среди них были русскоговорящие Герман Галкин На фото: скорая помощь в порту Кирении после происшествия с катамараном у побережья Северного Кипра (Фото: AP/TASS) 30 августа потерпел крушение пассажирский паром.
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