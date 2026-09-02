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Гаити: Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) объявило о продлении до 2 марта 2027 года...

Гаити: Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) объявило о продлении до 2 марта 2027 года запрета на перевозчиков США (США), выполняющих полеты на высоте ниже 3048 метров (10 000 футов) над большей частью воздушного пространства Гаити, из-за проблем безопасности, связанных с преступностью, из-за обстрелов самолетов.

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