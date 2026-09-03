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За рулем

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Эти документы обязательны для каждого водителя

Эти документы обязательны для каждого водителя

Юрист Воропаев рассказал, какой набор документов понадобится автомобилисту в 2026 году. Вопреки опасениям некоторых водителей, список компактный: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий полис ОСАГО.

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