Эти документы обязательны для каждого водителя

Юрист Воропаев рассказал, какой набор документов понадобится автомобилисту в 2026 году. Вопреки опасениям некоторых водителей, список компактный: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий полис ОСАГО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Известный навороч...
- Водители смогут з...
- Долю иностранных ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым