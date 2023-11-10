Хоккеист "Рейнджерс" Панарин продлил результативную серию до 13 матчей

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Миннесотой Уайлд" (4:1) подобрался к двум рекордам Лиги, которые были установлены в прошлом веке.