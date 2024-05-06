SuperJob: спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос более чем в 1,6 раза

Английский по-прежнему считается наиболее полезным для карьеры Спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза, отмечается в исследовании сервиса SuperJob, который был подготовлен для РИА Новости.
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