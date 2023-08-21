Бонгонда о России: «Находиться здесь – супер, ничего странного не видел. Постараюсь выучить русский как можно быстрее – знаю несколько слов, озвучивать не стану»

«Лучшая вещь в «Спартаке»? Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю. Москва – очень большой город, но я пока мало что видел.
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