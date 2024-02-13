«Ъ»: Генпрокуратура потребовала конфисковать три металлургических завода из-за незаконной приватизации

ВА

Виктор Александров

Дай Бог здоровья русскому царю, За справедливую борьбу. Пусть суд осудит тех, кто крал, Кто чести, совести не знал. Пусть у позорного столба Воров запишут имена. Чтоб неповадно было впредь Добро народное переть. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.