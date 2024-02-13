«Ъ»: Генпрокуратура потребовала конфисковать три металлургических завода из-за незаконной приватизации

По версии ведомства, для перевода в частную собственность требовалось разрешение правительстваГенпрокуратура требует в суде конфискации в пользу государства трех предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) из-за незаконной, по версии ведомства, приватизации в 1990-е.
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