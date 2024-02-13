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«Ъ»: Генпрокуратура потребовала конфисковать три металлургических завода из-за незаконной приватизации

«Ъ»: Генпрокуратура потребовала конфисковать три металлургических завода из-за незаконной приватизации

По версии ведомства, для перевода в частную собственность требовалось разрешение правительстваГенпрокуратура требует в суде конфискации в пользу государства трех предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) из-за незаконной, по версии ведомства, приватизации в 1990-е.

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Комментарии
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Виктор Александров
Дай Бог здоровья русскому царю, За справедливую борьбу. Пусть суд осудит тех, кто крал, Кто чести, совести не знал. Пусть у позорного столба Воров запишут имена. Чтоб неповадно было впредь Добро народное переть. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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