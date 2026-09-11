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Трамп оценил угрозу существованию человечества со стороны ИИ

Трамп оценил угрозу существованию человечества со стороны ИИ

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не может угрожать человечеству. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 11 сентября в ходе выступления на съезде республиканцев.

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