28 января 2023 года: расписание спортивных трансляций. «Марсель» против «Монако», «Бавария» против «Айнтрахта»

«Плеймейкер» представляет расписание матчей и соревнований, запланированных на 28 января 2023 года. Футбол Ла Лига 16:00 (мск) Кадис — Мальорка 18:15 (мск) Жирона — Барселона 20:30 (мск) Севилья — Эльче 23:00 (мск) Хетафе — Бетис Серия А 17:00 (мск) Эмполи — Торино 20:00 (мск) Кремонезе — Интер 22:45 (мск) Аталанта — Сампдория Бундеслига 17:30 (мск) Фрайбург — Аугсбург 17:30 (мск) Хоффенхайм — Боруссия М 17:30 (мск) Герта — Унион 17:30 (мск) Вердер — Вольфсбург 17:30 (мск) Майнц — Бохум 20:30 (мск) Бавария — Айнтрахт Лига 1 19:00 (мск) Труа — Ланс 23:00 (мск) Марсель — Монако Кубок Англии 23:00 (мск) МЮ — Рединг Хоккей НХЛ.