Тысячи птиц вмерзли в лед в Китае из-за резкого похолодания с +1 до -52 градусов

Температура стала рекордом за последние 64 года наблюдений В западной провинции Китая Синьцзян температура воздуха опустилась с +1,6 градуса до -52,3 градуса, из-за чего птицы вмерзли в лед и погибли, сообщает Info24.
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