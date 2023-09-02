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Черчесов о 60-летии: «Уже не юнец, но сил еще хватает. Надеюсь, главные победы впереди»

Черчесов о 60-летии: «Уже не юнец, но сил еще хватает. Надеюсь, главные победы впереди»

Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 60 лет. «Я уже не юнец, но сил еще хватает. Игроком был, тренировать продолжаю.

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