12 ГБ ОЗУ, Android и настоящая клавиатура. Clicks Communicator доработали перед релизом — больше памяти и больше батарея

При этом цена «BlackBerry на Android» осталась прежней Компания Clicks раскрыла новые подробности о Communicator — своем первом смартфоне с физической QWERTY-клавиатурой, дизайн которого напоминает классические устройства BlackBerry.
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