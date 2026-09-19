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12 ГБ ОЗУ, Android и настоящая клавиатура. Clicks Communicator доработали перед релизом — больше памяти и больше батарея

12 ГБ ОЗУ, Android и настоящая клавиатура. Clicks Communicator доработали перед релизом — больше памяти и больше батарея

При этом цена «BlackBerry на Android» осталась прежней Компания Clicks раскрыла новые подробности о Communicator — своем первом смартфоне с физической QWERTY-клавиатурой, дизайн которого напоминает классические устройства BlackBerry.

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