Рогов сообщил о контролировании российскими военными южной части Работино

Южная часть Работино на запорожской линии фронта, где идут ожесточенные бои, взята под контроль российскими военными, сообщил 26 февраля председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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