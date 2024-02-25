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Рогов сообщил о контролировании российскими военными южной части Работино

Рогов сообщил о контролировании российскими военными южной части Работино

Южная часть Работино на запорожской линии фронта, где идут ожесточенные бои, взята под контроль российскими военными, сообщил 26 февраля председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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