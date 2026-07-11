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Татар-информ

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в РТ

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в РТ

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в РТ. Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля в Черемшанском районе автобус, выполнявший рейс «Самара – Набережные Челны», вылетел в кювет и опрокинулся.

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