В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в РТ. Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля в Черемшанском районе автобус, выполнявший рейс «Самара – Набережные Челны», вылетел в кювет и опрокинулся.