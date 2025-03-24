Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов?

Советский Ан-225 на авиасалоне Фарнборо, 1990 год «Великий нефтяной крах» Экономический удар со стороны США, которые смогли уговорить Саудовскую Аравию поднять добычу нефти и обрушить за полгода цену на нефть с 30 до 12 долларов за баррель, застал Кремль врасплох (Американская финансовая пирамида и СССР).