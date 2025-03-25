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62ИНФО | Новости Рязани

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Два рязанских посёлка остались без холодной воды 25 марта

Ограничение связано с необходимостью провести аварийные работы. Холодной воды не будет до 17:00 по следующим адресам: посёлок Храпово в домах №№ с 1 по 59 (нечётная сторона) и с 2 по 66 (чётная сторона) и посёлок Божатково в домах №№ с 1 по 195 (нечётная сторона) и с 2 по 194 (чётная сторона).

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