Два рязанских посёлка остались без холодной воды 25 марта

Ограничение связано с необходимостью провести аварийные работы. Холодной воды не будет до 17:00 по следующим адресам: посёлок Храпово в домах №№ с 1 по 59 (нечётная сторона) и с 2 по 66 (чётная сторона) и посёлок Божатково в домах №№ с 1 по 195 (нечётная сторона) и с 2 по 194 (чётная сторона).