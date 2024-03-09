В России появятся еще три особые экономические зоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании трех новых особых экономических зон — в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, — а также о расширении двух действующих ОЭЗ (в Калужской и Липецкой областях).
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