Дайч возразил Тухелю по поводу ДНК английских игроков: «В АПЛ самые высокие показатели по владению мячом»

Английский специалист, бывший главный тренер «Бернли», «Эвертона» и «Ноттингем Форест» Шон Дайч отреагировал на слова Томаса Тухеля, о том, что игра через контроль мяча не соответствует ДНК английских футболистов.
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