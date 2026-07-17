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Дайч возразил Тухелю по поводу ДНК английских игроков: «В АПЛ самые высокие показатели по владению мячом»

Дайч возразил Тухелю по поводу ДНК английских игроков: «В АПЛ самые высокие показатели по владению мячом»

Английский специалист, бывший главный тренер «Бернли», «Эвертона» и «Ноттингем Форест» Шон Дайч отреагировал на слова Томаса Тухеля, о том, что игра через контроль мяча не соответствует ДНК английских футболистов.

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