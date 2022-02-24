📸 @sirius.afisha: Приходи на технологичный Meetup ИНТЦ «Сириус» и IT Sochi

📸 : Приходи на технологичный Meetup ИНТЦ «Сириус» и IT Sochi Первый IT-митап в 2022 году пройдет в Сириусе 24 февраля.
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📸 : Приходи на технологичный Meetup ИНТЦ «Сириус» и IT Sochi Первый IT-митап в 2022 году пройдет в Сириусе 24 февраля.