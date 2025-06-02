President Gabriel Boric enters last year as Chile appears to shift right

President Gabriel Boric delivered his final address to Chile's National Congress, beginning the last year of his term with just 22% approval amid political fragmentation, public security concerns and corruption scandals.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии