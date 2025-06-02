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President Gabriel Boric enters last year as Chile appears to shift right

President Gabriel Boric enters last year as Chile appears to shift right

President Gabriel Boric delivered his final address to Chile's National Congress, beginning the last year of his term with just 22% approval amid political fragmentation, public security concerns and corruption scandals.

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