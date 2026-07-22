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Царьград

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СЭЗ в ДНР вложила 38 млрд рублей и создала 6200 рабочих мест

СЭЗ в ДНР вложила 38 млрд рублей и создала 6200 рабочих мест

В Донецкой Народной Республике с 2023 года создано более 6200 рабочих мест в рамках СЭЗ, инвестиции резидентов достигли 38 млрд рублей.

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