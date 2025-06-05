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В Астраханской области новый главный ветеринарный врач

В Астраханской области новый главный ветеринарный врач

С 2004 года он возглавлял «Лиманскую районную ветеринарную станцию».  Распоряжением Губернатора Астраханской области с 3 июня 2025 руководителем службы областной ветеринарии назначен Евтеев Юрий Владимирович.

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