В Астраханской области новый главный ветеринарный врач

С 2004 года он возглавлял «Лиманскую районную ветеринарную станцию». Распоряжением Губернатора Астраханской области с 3 июня 2025 руководителем службы областной ветеринарии назначен Евтеев Юрий Владимирович.
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