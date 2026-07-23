Can Gold Futures Save Portfolios from Stagflation? Gold Futures COMEX_DL:GC1! the5erstrading Geopolitical Flares and Macroeconomic Pressure Gold futures recently scaled above $4,130 per ounce amidst escalating global uncertainty.
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