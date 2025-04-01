Вильфанд предсказывает приход весны по всей стране Юлия ЧелкановаС приближением апреля россияне с нетерпением ждут изменения погоды, и, по прогнозам метеоролога Михаила Вильфанда, весна ожидается на всей территории страны с 1 числа этого месяца.
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