Вильфанд предсказывает приход весны по всей стране Юлия ЧелкановаС приближением апреля россияне с нетерпением ждут изменения погоды, и, по прогнозам метеоролога Михаила Вильфанда, весна ожидается на всей территории страны с 1 числа этого месяца.