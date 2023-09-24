«Вагнер» изучает обстановку под Херсоном

Да, на канале Вагнера вчера была инфа, что скоро они снова вступят в бой, но уже в новом качестве и Вагнером называться больше не будут.

Владимир Михальков

То что не будет называться "Вагнер" это очередная дурь перетрухавшего Шойгу но ЧВК они уже точно не будут так как содержит их уже государство а так же их не смогут использовать в других странах без объявления войны!