Самостийные эксперты напуганы слухами о появлении «музыкантов» на левом берегу Днепра Александр Ситников Фото: Эрик Романенко/ТАСС Пресс-центр группировки «Днепр» ВС РФ сообщил в своей очередной сводке (по состоянию на 22 сентября), что на Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, а также семь автомобилей и гаубица Д-30.
«Вагнер» изучает обстановку под Херсоном
Комментарии
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ММ
Маргарита Марго
Да, на канале Вагнера вчера была инфа, что скоро они снова вступят в бой, но уже в новом качестве и Вагнером называться больше не будут.
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6 час.
Владимир Михальков
То что не будет называться "Вагнер" это очередная дурь перетрухавшего Шойгу но ЧВК они уже точно не будут так как содержит их уже государство а так же их не смогут использовать в других странах без объявления войны!
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1 час.
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