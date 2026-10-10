Онлайн-премьера фильма «Я рядом» состоялась в День психического здоровья

10 октября, во Всемирный день психического здоровья, состоялась онлайн-премьера документального фильма «Я рядом» (18+), посвящённого жизни людей с психическими расстройствами и их социальной адаптации.
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