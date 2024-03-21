Геологи обнаружили следы самого древнего глобального катаклизма

Геологи из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) обнаружили древнейшие свидетельства катаклизма. Изучив породы зеленокаменного пояса Барбертон на юге Африки, возраст которых составляет 3,2 миллиарда лет, они пришли к выводу, что эти породы сместились в результате подводных оползней, вызванных землетрясениями.
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