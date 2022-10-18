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1+1 Смолова, гол Макарова и пенальти Полоза: смотрите видеообзор матча «Динамо» – «Ростов»

«Динамо» победило «Ростов» (3:1) в 4-м туре Фонбет Кубка России. Денис Макаров открыл счет на 44-й минуте, откликнувшись на проникающий пас Даниила Фомина в штрафную.

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