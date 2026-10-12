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Басков рассказал, как подал на развод после случайно подслушанного разговора

Басков рассказал, как подал на развод после случайно подслушанного разговора

Николай Басков впервые откровенно рассказал, что подтолкнуло его к разводу со Светланой Шпигель. Решение расстаться певец принял после случайно подслушанного телефонного разговора, в котором любимая женщина и ее мать обсуждали его за спиной.

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