Военный эксперт Джерелиевский: Залужного хотели обвинить в мобилизации

Внесенный в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации, анонсированный украинским лидером Владимиром Зеленским, был направлен на дискредитацию главкома ВСУ Валерия Залужного, считает военный эксперт Борис Джерелиевский.
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