Темпы модернизации армии Китая за 10 лет беспрецедентны - американский аналитик Темпы модернизации Народно-освободительной армии Китая за последнее десятилети.
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Темпы модернизации армии Китая за 10 лет беспрецедентны - американский аналитик Темпы модернизации Народно-освободительной армии Китая за последнее десятилети.
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